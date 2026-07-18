Gündəlik 10 min addım sağlamlıq üçün ideal hədəf sayılır
Mütəxəssislər gündəlik 10 min addımın sağlam həyat tərzini qorumaq üçün optimal fiziki aktivlik səviyyəsi olduğunu bildirirlər.
Day.Az xəbər verir ki, fitnes məşqçisi Mixail Priqunovun sözlərinə görə, bu göstərici əksər insanlar üçün uyğun hesab olunur və yaş, ümumi sağlamlıq vəziyyəti, eləcə də çəki kimi amillər nəzərə alınmaqla fərdi şəkildə qiymətləndirilməlidir.
Ekspert qeyd edir ki, hər gün məhz 10 min addım atmaq tövsiyə olunsa da, 6-7 min addım da fiziki aktivliyin minimum səviyyəsini qorumağa kömək edir. Gəzinti zamanı saatda təxminən 5 kilometr sürətlə hərəkət etmək kifayət sayılır, daha yüksək temp isə artıq kardio məşqi hesab edilir.
Mütəxəssislər gündəlik həyatda daha çox piyada hərəkət etməyi, qısa məsafələrdə nəqliyyatdan imtina etməyi və fiziki aktivliyi izləmək üçün fitnes qolbaqları və ya addımölçənlərdən istifadə etməyi tövsiyə edirlər. Onların fikrincə, müntəzəm gəzinti ürək-damar sağlamlığının qorunmasına və ümumi fiziki vəziyyətin yaxşılaşmasına müsbət təsir göstərir.
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