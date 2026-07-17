https://news.day.az/azerinews/1848755.html Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib Görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 99 yaşlı akademik Eldarov Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib. Ömər Eldarovun köməkçisi saytımıza bildirib ki, yaşı ilə bağlı və hava şəraitinin istiləşməsi onun səhhətinə pis təsir edib.
Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib
Görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib.
Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 99 yaşlı akademik Eldarov Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib.
Ömər Eldarovun köməkçisi saytımıza bildirib ki, yaşı ilə bağlı və hava şəraitinin istiləşməsi onun səhhətinə pis təsir edib.
Heykəltəraş müayinələrdən keçdikdən sonra evə buraxılıb.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре