https://news.day.az/azerinews/1848755.html Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib Görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib. Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 99 yaşlı akademik Eldarov Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib. Ömər Eldarovun köməkçisi saytımıza bildirib ki, yaşı ilə bağlı və hava şəraitinin istiləşməsi onun səhhətinə pis təsir edib.

Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib

Azərbaycanca, 17 июля 2026 22:05 (UTC +04:00) 331
Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib

Görkəmli heykəltaraş Ömər Eldarovun vəziyyəti pisləşib.

Day.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, 99 yaşlı akademik Eldarov Mərkəzi Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Ömər Eldarovun köməkçisi saytımıza bildirib ki, yaşı ilə bağlı və hava şəraitinin istiləşməsi onun səhhətinə pis təsir edib.

Heykəltəraş müayinələrdən keçdikdən sonra evə buraxılıb.

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