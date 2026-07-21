Uzun müddət ekrana baxmaq quru göz sindromu riskini artırır
Müasir həyat tərzi və rəqəmsal cihazlardan uzunmüddətli istifadə göz sağlamlığına mənfi təsir göstərərək quru göz sindromunun yayılmasına səbəb olur.
Day.Az xəbər verir ki, mütəxəssislərin sözlərinə görə, bu problem xüsusilə gün ərzində telefon və kompüter ekranına uzun müddət baxan insanlarda daha çox müşahidə edilir.
Oftalmoloqlar bildirirlər ki, gözün normal fəaliyyətini təmin edən göz yaşı sistemi yağ, sulu və müsin qatlarından ibarətdir. Bu qatların funksiyası pozulduqda göz kifayət qədər nəmlənmir və nəticədə quru göz sindromu inkişaf edə bilər.
Həkimlərin sözlərinə görə, kompüter görmə sindromu zamanı insanların daha az göz qırpması göz səthinin qurumasına səbəb olur. Qızartı, yanma, qum və yad cisim hissi kimi əlamətlər yaranarsa, vaxtında oftalmoloqa müraciət etmək və ekran qarşısında fasilələr vermək tövsiyə olunur.
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