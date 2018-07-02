Назначены еще три главы отделов минкультуры Азербайджана

В министерстве культуры Азербайджана продолжаются кадровые назначения в новосозданной структуре Аппарата ведомства. Об этом говорится в сообщении ведомства, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Приказом министра культуры Абульфаса Гараева Исмаил Гусейнов назначен заведующим отделом искусства, на должность завотделом кинематографии назначен Джахангир Мамедов.

Должность заведующего новым отделом по государственной службе и кадровым вопросам поручена Юсифу Сафарову.

Напомним, что ранее главой Аппарата был назначен Фикрет Кочари оглу Бабаев.

Должность завотделом народного творчества и развития маршрутов культуры поручена Вугару Шихаммедову. Ранее он возглавлял отдел по информации и связям с общественностью расформированного министерства культуры и туризма.

На должность заведующего отделом по информации и связям с общественностью назначен Интигам Гумбатов.

Заведующим отделом по обороту книжного рынка и работе с издательствами назначен Аслан Джафаров.

Также Васиф Эйваззаде назначен заместителем руководителя Аппарата - заведующим отделом международного сотрудничества и инновационного развития.

Должность заместителя руководителя Аппарата - заведующего отделом правового и внутреннего анализа поручена Намигу Гуламову.

На должность заведующего нового отдела региональной политики назначен Парвиз Искендерли, а на должность заведующего отделом по работе с документами и обращениями граждан - Рашад Алиев.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook