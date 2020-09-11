Аршин мал алан: история первой оперетты на мусульманском востоке

В 2013 году, в 2013 году согласно решению генеральной конференции ЮНЕСКО во всем мире отмечалось 100-летие оперетты "Аршин мал алан" одного из самых популярных музыкальных произведений в мире и первой оперетты на мусульманском востоке.

Автором ее является выдающийся азербайджанский композитор, основоположник национальной композиторской школы, автор первой оперы на востоке Узеир Гаджибеков (1885-1948). Работа над опереттой была начата им в Баку, а завершил ее композитор летом 1913 года в Санкт-Петербурге.

Свое название оперетта "аршин мал алан" получила от того характерного выкрика, которым пользовались в Азербайджане уличные торговцы тканью, отмеривавшие ткань аршином. Интересно, что название "аршин мал алан" редко переводилось, иногда в афишах под заглавием давались пояснительные надписи типа "Рецепт удачной женитьбы" или "Продавец товара".

Как отмечали специалисты, глубина образного содержания и масштабы развития приближают "Аршин мал алан" к комической опере. Образ главного героя аскера обобщенно выражен в арии, слова которой взяты из известной газели великого азербайджанского поэта Физули. Арии второго основного персонажа оперетты - возлюбленной аскера Гюльчохры проникнуты чувством грусти и ожидания.

Музыковеды отмечали, что образы остальных героев, а также хор девушек выражены в жанровом русле через веселые песни и танцы, придающие лирическому сюжету комический колорит и воссоздающие дух народного быта, передает Day.Az со ссылкой на Azerhistory.

Первый вариант оперетты. Страница из студенческой тетради У.Гаджибекова. 1913 год.

Разрешение Канцелярии Наместника императора на Кавказе на постановку оперетты, выданное после премьеры. 26.10.1913 года.

У.Гаджибеков широко использовал мотивы азербайджанских народных песен "бойнунда вар сарылыг" ("твоя шея пожелтела"), "джанлар ичинде джаным" ("моя душа среди других"), "галанын дибинде" ("у подножия крепости"), танца "Терекеме".

При этом Гаджибеков создал яркий, оригинальный вокальный стиль, синтезирующий народно-песенные и мугамные напевы; здесь сочетаются традиции европейской классики и национальной мелодики. В сочетании с оригинальным, юмористическим сюжетом эта особенность обусловила поистине мировой успех "аршин мал алана".

Сразу после блестящей премьеры 25 октября 1913 года в Баку "аршин мал алан" начал триумфальное шествие по сценам Закавказья, России, а затем и всего мира.

Пророческими оказались слова, написанные Узеиром Гаджибековым еще в бытность студентом Санкт-Петербургской консерватории в письме своему другу, актеру Гусейнгулу Сарабскому 30 июля 1913 года: "Я здесь с одной стороны учусь, с другой стороны пишу "Аршин мал алан". Получится замечательная оперетта. Цель моих трудов привести театральное дело в будущем в такое состояние, чтобы не только в Баку и на Кавказе, но, может быть, в любом другом месте и в каждом городе мы могли показывать спектакли. Однако надо немного подождать и трудиться. Когда я был в Баку, я недооценивал свое произведение, но здесь я понял, что моя работа в будущем сделает большое дело".

Режиссером первой постановки оперетты был выдающийся азербайджанский актер и режиссер Гусейн Араблинский. В ролях выступили: Гусейнгулу Сарабский (в роли Аскера), Ахмед Агдамский (Гюльчохра), Алекпер Гусейнзаде (Солтан бек), Ева Оленская (Ася), Х.Гусейнов (Вели), Гюльсабах ханум (Джахан хала) - те, кто составлял костяк театральной "Труппы Зульфугара и Узеира Гаджибековых".

В 1915 году был достигнут интересный рекорд: в Тифлисе оперетту за один театральный вечер показали сразу на 6 сценах и на 6 языках: грузинском, азербайджанском, русском, айсорском, иврите и армянском.

Другой "рекорд" связан с армянскими плагиаторами: с момента перевода оперетты на армянский язык она сотни раз объявлялась "творением" доброго десятка армянских авторов вроде Магаляна, Газаряна, Бектабекова и других.

Попытки армянских авторов выдать "Аршин мал алан" за свое произведение с большими искажениями вынудили У.Гаджибекова издать либретто с указанием "Постановка этой пьесы без разрешения автора воспрещается". 1916 год.

Сцена театра Г.З.Тагиева, на которой прошла премьера оперетты. Фото 1908 года.

Узнав о попытках армянских плагиаторов присвоить авторство его оперетты, Гаджибеков вынужден был уже в 1916 году опубликовать в газетах объявление, в котором призвал местных активистов на всем Кавказе, в Туркестане, Астрахани и азербайджане к сотрудничеству во имя сохранения прав создателей оперетты "Аршин мал алан".

Выдающийся азербайджанский композитор Муслим Магомаев (дед всемирно известного певца Муслима Магомаева) 8 февраля 1919 года с возмущением писал в газете "Азербайджан": "...во Владикавказе на афишах спектакль "Аршин мал алан" указывался без имени автора Узеир бека. Один армянский деятель искусств пытался мне доказать, что якобы "Аршин мал алан" с древних времен был написан армянами... Не пора ли положить конец этому позору?!"

"Аршин мал алан" не раз экранизировался. Самой популярной в мировом масштабе оказалась экранизация 1945 года (СССР, азербайджанская киностудия) с Рашидом бейбутовым в главной роли. Этот фильм был продублирован на более чем 80 языков и показан более чем в 150 странах.

Говоря о первой постановке "Аршин мал алана", нельзя не сказать несколько слов о театре, в котором прошли премьера и последующие спектакли. Речь идет о театре г.З.Тагиева. В то время не каждый город Российской империи и даже Европы, не говоря уже о странах Востока, мог похвастаться специальным театральным зданием. В Баку же такое здание имелось уже с 1883 года.

Строительство и открытие первого специального театра в Баку связано с именем известного предпринимателя и мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева. Проект здания подготовил архитектор Когновицкий, а строительство, целиком финансировавшееся Тагиевым, осуществлял инженер-технолог Ф.Лемкуль. Здание театра сразу же стало достопримечательностью города. Наличие специального театрального здания привлекло на гастроли в Баку профессиональные театры из центральных губерний России, а это ускорило процесс создания новых профессиональных национальных театральных трупп.

В 1893 году здание театра было перестроено с учетом возросших требований. Первоначально сюда приходили только мужчины, и только в 1906 году были открыты специальные ложи для женщин, задрапированные занавесями. 25 января 1908 года именно здесь была осуществлена постановка оперы Узеира Гаджибекова "Лейли и Меджнун".

В советские годы здание также функционировало как театр - в 1922-1960 гг. здесь помещался азербайджанский государственный драматический театр, а затем до 1990 года - азербайджанский государственный театр музыкальной комедии. В 1990 году в связи с угрозой обрушения обветшавшее здание было снесено, однако впоследствии вновь отстроено и в 2013 году состоялось открытие нового здания, внешне воссоздающего облик театра Тагиева.

В связи со 100-летием оперетты в Азербайджане и за его пределами проводились десятки мероприятий. В тот же год с большим успехом прошла выставка "Аршин мал алан": эпоха, люди, персонажи" с демонстрацией 230 экспонатов по истории оперетты, причем большую часть их общественность увидела впервые.