Продолжается работа над проектом, который станет мостом культуры между Азербайджаном и Италией

Произведения молодых азербайджанских поэтов будут представлены на итальянском языке в антологии "Si sono incontrati in milioni di anni " ("Встреча через миллионы лет"), которая выйдет в апреле этого года.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Trend руководитель литературно-художественного проекта "Söz" министерства культуры Азербайджана, поэтесса Нигяр Гасанзаде.

Подобный проект будет реализован впервые и станет очередным мостом культуры между Азербайджаном и Италией. Работа над антологией началась в 2019 году, когда известный итальянский поэт и писатель Давид Рондони посетил Азербайджан для участия в Фестивале поэзии, искусства и духовности "Насими". Выпуск антологии будет реализован в рамках программы "Vivere all'italiana/ Жить по-итальянски".

"На днях состоялась встреча с послом Италии в Азербайджане Аугусто Массари, который высоко оценил реализацию проекта, подчеркнув важность дальнейшего развития культурной дипломатии. На встрече состоялся обмен мнениями. В дальнейшем запланирована реализация проектов на итальянском языке о наших молодых художниках и музыкантах", - сказала Гасанзаде.

Координаторы проекта - Изабелла Серра и Айдан Алиева, перевод - Зулейха Мурадова.