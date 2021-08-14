Скончался народный артист Азербайджана Вагиф Алиев.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве культуры.

Скончавшийся от сердечной недостаточности актер был похоронен вчера на Ясамальском кладбище.

Вагиф Алиев родился в 1940 году в Баку. С 2000 года работал в Бакинском Муниципальном театре. В 1990 году был удостоен почетного звания "заслуженный артист", в 2002 году- "народный артист".