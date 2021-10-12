Азербайджанская музыка прозвучала в Польше

В польском городе Калиш состоялся потрясающий симфонический концерт Azərbaycan Notası - Simfonik Konserti под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, заслуженного артиста Азербайджана Эйюба Гулиева.

Концерт был посвящен 880-летию со дня рождения гениального поэта и мыслителя Низами Гянджеви, сообщили Trend в пресс-службе посольства Азербайджана в Польше, передает Day.Az.

На концерте выступили Симфонический оркестр Калишской филармонии и известный альтист, доцент Музыкальной академии в Гданьске Кшиштоф Тимендорф, и на нем впервые в Польше прозвучали фрагменты из балетов "Низами" Фикрета Амирова и "Семь красавиц" Гара Гараева, а также сюита Эрнеста Блоха, произведение Andante Cantabile и Симфония № 6 Петра Чайковского.

Гостями вечера стали вице-мэр города Калиш Гжегож Кулавеник, известный польский дирижер Павел Котла, меломаны, а также наши соотечественники, проживающие в Польше.

Перед началом концерта известный польский музыковед Витольд Папрочки подробно рассказал зрителям о музыкальных произведениях, которые прозвучат в программе.

Посол Азербайджана в Польше Наргиз Гурбанова выразила признательность за поддержку в проведении мероприятия вице-мэру города Калиш Гжегожу Кулавенику и польскому дирижеру Павлу Котле.

Было отмечено, что в программу концерта вошли музыкальные сочинения, созданные на основе творческого наследия выдающегося поэта и мыслителя Низами Гянджеви, 880-летие со дня рождения которого отмечается в нынешнем году.

Наргиз Гурбанова подчеркнула, что в 2022 году будут отмечаться три знаменательных юбилея, связанных с историей азербайджано-польских отношений.

Затем начался концерт, и каждое музыкальное сочинение зрители встречали продолжительными аплодисментами.

В антракте гости вечера смогли насладиться азербайджанскими национальными сладостями.

Отметим, что концертная программа вызвала огромный интерес и у профессиональных музыкантов. Азербайджанский тенор Тарлан Шахбази, который на протяжении последних нескольких лет живет и работает в польском городе Калиш, поделился с Trend Life впечатлениями от вечера.

"Концерт был потрясающий. Все зрители были в восторге. Потрясающе был подобран репертуар, в программе прозвучала великолепная музыка выдающихся азербайджанских композиторов Фикрета Амирова и Гара Гараева. Думаю, меломаны города Калиш впервые услышали наши симфонические произведения. Многие, кто не смог попасть на концерт, очень сожалеют и надеются, что в ближайшем будущем дирижер Эйюб Гулиев вновь приедет на гастроли. Особо хочу отметить его виртуозное мастерство. Кстати, все мои знакомые музыканты, кто был на концерте, охарактеризовали маэстро как потрясающего дирижера. Они считают, что оркестр под его управлением зазвучал по-особенному. Я услышал множество положительных отзывов о концерте. Надеюсь, азербайджанский дирижер еще приедет с концертами и в Калиш, и в другие польские города", - отметил Шахбази.

Он также выразил признательность посольству Азербайджана в Польше за организационную поддержку концерта.

"Был организован замечательный вечер, который ознакомил жителей Польши с жемчужинами музыкальной культуры Азербайджана. Считаю, что это был грандиозный успех, и счастлив, что мы пережили эти замечательные моменты. А для азербайджанцев, проживающих в Польше, было лучшим подарком услышать родную музыку в таком великолепном исполнении", - подчеркнул вокалист.