В Азербайджане реализованы сотни экологических проектов

В 2024 году в Азербайджане реализовано 273 экологических проекта.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил председатель правления Государственного агентства экологической экспертизы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Мирсалам Ганбаров на заседании рабочей группы по вопросам экологии, проходящем в городе Ханкенди.

М.Ганбаров отметил, что реализация и оценка проектов осуществляются параллельно.

"Если оценка соответствующих органов не выполняется должным образом, возникают экологические проблемы.

Проекты должны быть согласованы со всеми государственными учреждениями, а затем должно быть начато их выполнение. Когда оценка проводится неправильно, после завершения проекта, через годы могут возникнуть экологические последствия", - добавил он.