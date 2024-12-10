189 наград азербайджанского дзюдо за год

Азербайджан по качеству медалей в мировом дзюдо в текущем году на 12-м месте. В активе наших спортсменов 59 золотых, 42 серебряные и 88 бронзовых наград.

Как передает İdman.biz, медальный улов за год получился достаточно внушительным. Согласно данным портала judobase, фиксирующем в универсальной классификации результаты на взрослом, кадетском, юниорском и ветеранском уровне, в активе наших спортсменов 189 наград (59-42-88) и 12-е место в мировом медальном табели о рангах.

Любопытно, что на протяжении всего сезона наши спортсмены в заочной конкуренции опережали японцев. Однако родоначальники дзюдо выдали мощный финиш на домашнем "Большом шлеме", где отпраздновали победы в 13-ти категориях из четырнадцати. Это позволило Японии в медальном зачете выйти на шестое место с результатом 69-35-64.

По количеству высших наград в дзюдо Азербайджан сравнялся с США. Но американцы расположились выше благодаря большему количеству серебряных наград.

От расположившихся выше Италии, Польши и Казахстана отделяет лишь одно золото. Вместе с тем, в итоговом протоколе мы опередили Южную Корею, Нидерланды, Монголию, Венгрию и многие другие страны.

В общей классификации медального зачета лидером завершает год Франция, на счету которой 156 золотых, 135 серебряных и 238 бронзовых наград. Далее идет Германия (108-102-141), а замыкает тройку Грузия (81-74-118). В первой пятерке также Бразилия (77-58-101) и Узбекистан (71-48-107).