Правительство Сирии готово уйти в отставку

Сирийское правительство заявило о готовности уйти в отставку.

Как сообщает Day.Az, премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сообщил, что переговоры с оппозицией продолжаются.

"Мы готовы передать свои полномочия, как только потребуется", - заявил он.

Лидер сирийской оппозиции Ахмед Аль-Шара, более известный как "Абу Мухаммад аль-Джулани", отметил, что правительство под руководством аль-Джалали сыграет важную роль в переходный период. "Это правительство принесет пользу Сирии в переходный период", - подчеркнул он.

Сообщается, что страна готовится к новому политическому этапу на пути к решению многолетнего конфликта.