https://news.day.az/world/1714017.html Правительство Сирии готово уйти в отставку Сирийское правительство заявило о готовности уйти в отставку. Как сообщает Day.Az, премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сообщил, что переговоры с оппозицией продолжаются. "Мы готовы передать свои полномочия, как только потребуется", - заявил он.
Правительство Сирии готово уйти в отставку
Сирийское правительство заявило о готовности уйти в отставку.
Как сообщает Day.Az, премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали в интервью телеканалу "Аль-Арабия" сообщил, что переговоры с оппозицией продолжаются.
"Мы готовы передать свои полномочия, как только потребуется", - заявил он.
Лидер сирийской оппозиции Ахмед Аль-Шара, более известный как "Абу Мухаммад аль-Джулани", отметил, что правительство под руководством аль-Джалали сыграет важную роль в переходный период. "Это правительство принесет пользу Сирии в переходный период", - подчеркнул он.
Сообщается, что страна готовится к новому политическому этапу на пути к решению многолетнего конфликта.
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