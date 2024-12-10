Часть бакинского района временно останется без света

10 декабря в ряде районов Хазарского района Баку и Абшеронского района будет временно приостановлено электроснабжение.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", с 9:00 до 15:00 в некоторых зонах будет проводиться замена электрических проводов и опор.

В связи с этим электричество будет отключено на улице Рухуллы Ахундова в поселке Бузовна, в жилом массиве "Бина Атчылыг" в поселке Бина, а также в части массива "Гушчулуг". Отключения коснутся и улиц Шихали Гурбанова и Низами в городе Хырдалан.

По завершении ремонтных работ в указанных районах будет обеспечено более стабильное и качественное электроснабжение.