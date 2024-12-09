Турция всегда выступала за мир, справедливость и диалог в Сирии.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства в Президентском комплексе.

По его словам, Турция продолжает двигаться вперед как страна с сильной демократией, развивающейся экономикой и растущим влиянием на мировой арене. Глава государства также отметил важность подписания 10 соглашений в рамках исторического визита Султана Омана Хейсама бен Тарика.

Говоря о последних событиях в Сирии, Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что Турция всегда защищала территориальную целостность Сирии и стремилась к установлению справедливости и мира.

"История и география возлагают на нас определенные обязанности. Мы всегда были готовы поддержать наших соседей. Перемены в Сирии принесут позитивные изменения для всех сирийцев, особенно для беженцев", - отметил он.