Нетаньяху одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам в Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что одобрил удары израильских ВВС по стратегическим военным объектам в Сирии, оставленным армией Башара Асада, чтобы они не попали в руки джихадистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, высказывания премьера распространила его канцелярия.

"Мы (Израиль - прим. ТАСС) не намерены вмешиваться во внутренние дела Сирии, но, безусловно, намерены сделать все необходимое для обеспечения нашей безопасности. В этом контексте я одобрил удары ВВС по стратегическим военным объектам, оставленным сирийской армией, чтобы они не попали в руки джихадистов", - заявил Нетаньяху.