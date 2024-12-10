В Азербайджане закрывают несколько хозрасчетных оптовых предприятий

Упраздняются хозрасчетные предприятия оптовой торговли в Сумгайыте, Мингячевире и Гяндже, а также в Низаминском и Сураханском районах Баку, Гёйчайском, Кюрдамирском, Балакенском, Уджарском, Абшеронском, Евлахском, Лянкяранском, Шамахинском и Сабирабадском районах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на газету "Вергиляр" Государственной налоговой службы при министерстве экономики Азербайджана.

Уточняется, что в течение двух месяцев кредиторы могут предъявить свои требования по адресу: AZ1010, Баку, Насиминский район, улица Узеира Гаджибейли, 62, бизнес-центр Marine Plaza, 14-й этаж.