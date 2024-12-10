Более 40 тыс. человек назначена инвалидность в 2024 году

За период с января по ноябрь 2024 года Агентство государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана назначила инвалидность 44,7 тыс. человек.

Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

У 22,2 тыс. из них инвалидность назначена впервые, а у 22,5 тыс. это повторная инвалидность.