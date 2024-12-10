https://news.day.az/society/1714073.html Более 40 тыс. человек назначена инвалидность в 2024 году За период с января по ноябрь 2024 года Агентство государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана назначила инвалидность 44,7 тыс. человек. Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения. У 22,2 тыс.
Более 40 тыс. человек назначена инвалидность в 2024 году
За период с января по ноябрь 2024 года Агентство государственной медико-социальной экспертизы и реабилитации Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана назначила инвалидность 44,7 тыс. человек.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
У 22,2 тыс. из них инвалидность назначена впервые, а у 22,5 тыс. это повторная инвалидность.
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