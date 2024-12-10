iPhone рекордно подорожают

Apple намерена повысить цены на свои флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и Pro Max в 2026 году. Это решение связано с использованием новых процессоров, которые обойдутся дороже предыдущих моделей. Об этом сообщает издание PhoneArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Источники PhoneArena утверждают, что в 2028 году Apple впервые выпустит смартфоны на базе двухнанометровых чипов A20 Pro. Эти процессоры будут стоить на 70% больше, чем текущие, увеличивая их стоимость с $50 до $85.

Эксперты предполагают, что это приведет к повышению цен на iPhone 18 Pro и Pro Max по сравнению с их предшественниками. В то же время, Apple планирует сохранить базовые модели iPhone 18 на базе процессоров, созданных по трехнанометровому техпроцессу, и не увеличивать их стоимость.

Новые процессоры должны обеспечить более быструю работу и улучшенную энергоэффективность. Однако, некоторые эксперты сомневаются, что A20 Pro будет значительно отличаться от текущих чипов Apple.

Apple, американская корпорация, известная своими инновационными продуктами, включая персональные и планшетные компьютеры, аудиоплееры, смартфоны, программное обеспечение и цифровой контент, продолжает развивать свою линейку продуктов, стремясь к совершенству и инновациям.