Состоится IV фестиваль вокалистов Азербайджана

С 20 по 24 декабря пройдет IV фестиваль вокалистов Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в Министерстве культуры, фестиваль пройдет при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и вокальной школы имени Бюльбюля.

В рамках этого проекта запланировано проведение многих мероприятий. Это концерт и научный семинар с участием преподавателей и студентов Азербайджанской национальной консерватории, концерт, посвященный памяти народного артиста Шахлара Гулиева, сольный концерт народной артистки Севиндж Ибрагимовой в Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова, вечер камерной музыки, вечер арий и романсов русских композиторов.

Церемония закрытия фестиваля состоится 24 декабря в Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева, в которой примут участие видные деятели азербайджанского вокального искусства.