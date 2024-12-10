https://news.day.az/world/1714039.html Виктор Орбан встретился в США с Трампом и Маском Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, на встрече также присутствовали миллиардер Илон Маск и будущий советник избранного президента по нацбезопасности Майк Уолтц, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Виктор Орбан встретился в США с Трампом и Маском
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что встретился с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, на встрече также присутствовали миллиардер Илон Маск и будущий советник избранного президента по нацбезопасности Майк Уолтц, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
"США сегодня. (...) День в Мар-а-Лаго с Дональдом Трампом, Илоном Маском и Майком Уолтцем", - написал Орбан в социальных сетях.
Венгерский премьер не сообщил, какие темы обсуждали участники встречи.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре