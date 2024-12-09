https://news.day.az/world/1714012.html Курс доллара в Иране достиг рекордного уровня Курс доллара в Иране достиг рекордного уровня. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ. Согласно информации, 8 декабря на Тегеранской бирже 1 доллар США равнялся 73 041 туману.
Курс доллара в Иране достиг рекордного уровня
Курс доллара в Иране достиг рекордного уровня.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.
Согласно информации, 8 декабря на Тегеранской бирже 1 доллар США равнялся 73 041 туману.
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