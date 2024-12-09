Курс доллара в Иране достиг рекордного уровня

Курс доллара в Иране достиг рекордного уровня.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Согласно информации, 8 декабря на Тегеранской бирже 1 доллар США равнялся 73 041 туману.