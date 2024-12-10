Китай перестал экспортировать в США и Европу детали для беспилотников

Производители Китая начали ограничивать продажи в США и Европу важных деталей для создания беспилотников. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По их словам, китайские производители моторов, аккумуляторов БПЛА и их систем управления полетами уменьшили количество поставляемых деталей или полностью прекратили поставки.

Источники отметили, что это является только "прелюдией" для введения более широких ограничений на экспорт частей дронов. Западные чиновники ожидают, что они вступят в силу в следующем году. Как заявил один из чиновников, КНР может перестать одобрять необходимые лицензии и будет требовать, чтобы производители информировали правительство о планах отправки деталей.