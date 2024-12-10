Последние годы официальным органам "Старого света" − Европейскому Парламенту и Европейской Комиссии "везёт" на скандалы. Ещё не осела пыль после разгрома организованной преступной группы евродепутатов под руководством поборника прав человека Пьера Антонио Панцери, в известном коррупционном скандале "Катаргейт", а тут снова "Здравствуй Европа - Новый год!". И этот год, а может быть еще несколько лет придётся провести в местах не столь отдалённых бывшему комиссару Евросоюза по вопросам юстиции и верховенства права Дидье Рейндерсу.

Он, как сообщает французский "Le Monde", оказался под следствием буквально через пару дней после окончания срока своих полномочий и утраты в связи с этим иммунитета. Его подозревают в отмывании денег с помощью лотерейных билетов. Федеральная прокуратура подтвердила эту информацию, которую обнародовали ежедневная газета Le Soir и сайт Follow the Money.

Но кто он - Дидье Рейндерс?

Его карьера началась ещё в прошлом веке, с 1999 по 2011 год он был Министром финансов Бельгии. В 2004-2019 гг. заместитель премьер-министра, с 2011 - 2019 гг. - министр иностранных и европейских дел. Параллельно являлся депутатом бельгийского Парламента. Одновременно занимал три должности!!! Но в границах Бельгии ему стало тесновато и Дидье перешёл на европейский уровень. В ноябре 2019 г. Европарламент утвердил Рейндерса в должности Еврокомиссара по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права (!).

Не успел он приступить к своим обязанностям, как прозвучали первые обвинения в его адрес. В сентябре 2019 года, бывший сотрудник бельгийской госбезопасности обвинил бывшего министра в коррупции и отмывании денег. По его утверждениям, Рейндерс был замешан в получении взяток, связанном с рядом госконтрактов и госзакупок, в частности со строительством посольства Бельгии в Киншасе. Тогда деньги отмывались через продажу антиквариата и недвижимости. Но доказать его вину не удалось, и он получил прозвище "Тефлоновый Дидье".

Будучи комиссаром ЕС, Рейндерс любил поговорить на тему "верховенства закона", имея в виду некоторые страны Восточной Европы. Польша и Венгрия надолго запомнят проблемы, которые принёс им Дидье Рейндерс. С его подачи Польше заморозили 137 миллиардов евро, а Венгрии более 30 миллиардов. И неудивительно, что Вице-президент венгерской партии "Фидес" и группы "Патриоты Европы" Кинга Гал заявила - расследование в отношении экс-комиссара юстиции является "последней главой лицемерия Брюсселя".

"Вместо того, чтобы нападать на государства-члены по идеологическим мотивам, Брюссель должен сначала навести порядок в собственном доме", - сказала она.

В чём обвиняется бывший еврокомиссар или, как его называли коллеги, "Господин Верховенство закона"?

Дидье действовал в лучших традициях международной мафии, т.е. отмывал деньги через азартные игры. Только наркоторговцы и прочие гангстеры используют в основном казино, а наш герой в течение 10 лет покупал лотерейные билеты (номиналом от 1 до 100 евро, чтобы не светиться) на значительные суммы за наличные. И, как ни странно, выигрывал крупные суммы. Ну очень везучий человек! Пикантность придаёт ещё такой факт, что Национальная лотерея Бельгии была подведомственной ему организацией, когда Дидье Рейндерс занимал министерские посты в бельгийском правительстве.

Но не всё так просто, дело в том, что частичный иммунитет у Рейндерса всё же сохраняется, следователи могут совершать обыски и следственные действия, но не могут ограничить его свободу или передать дело в суд! Для снятия иммунитета требуется решение Коллегии комиссаров, состоящей из 27 членов. А Еврокомиссия своих просто так не "сдаёт", пусть даже бывших. Мы же помним, что эти же 27 Брюссельских комиссаров, поддержали переизбрание на пост главы Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, в отношении которой уже несколько лет ведётся расследование её сделки с главой Pfizer Альбертом Бурлой.

Ведущая фигура в бельгийской политике

Через два дня после окончания срока полномочий в качестве еврокомиссара, г-н Рейндерс был допрошен полицией, но не лишён свободы, как утверждает источник, близкий к делу, и "было проведено несколько обысков", один из которых был произведён в его доме в брюссельской коммуне Укле. По данным Le Soir, обыску подвергся и его загородный дом в Валлонии.

В этом году он выдвигал свою кандидатуру на пост еврокомиссара от Бельгии, но его партия - Реформаторское движение (MR, либералы) предпочла 54-летнюю Хаджу Лахбиб, которая возглавляла бельгийскую дипломатию с июля 2022 года.

Коррупция с участием армянских групп и сетей

В последние годы в скандалах, связанными с бельгийскими и европейскими правоохранительными органами, всё чаще можно встретить и след армянского лобби, которое использует Брюссель как удобный пункт для отмывания средств, нелегальных финансовых операций и лоббистских манипуляций.

Ряд дел, о которых сообщалось в бельгийской прессе, связан с деятельностью армянских сетей, специализирующихся на отмывании доходов от контрабанды и махинаций с акцизными и таможенными пошлинами. Брюссель, как крупный финансовый и дипломатический центр, предоставлял возможности использовать сложные схемы через подставные компании, офшоры и посредников. Такие организации не гнушались использовать подкуп чиновников низшего звена, чтобы обходить проверочные механизмы и налоговые нормы ЕС.

Армянские лоббистские структуры, по данным ряда расследований, также прибегали к сомнительным методам продвижения интересов своих клиентов. Периодически всплывавшие в прессе случаи незаконного лоббирования интересов армянских бизнес-групп у европейских чиновников или подкуп отдельных должностных лиц призваны убедить тех принимать решения, выгодные этим структурам.

Кризис доверия

Истории о коррупции, будь то "лотерейные схемы" Рейндерса или деятельность криминальных сетей с участием армян, указывают на глубокие системные проблемы в ЕС. Недостаточная прозрачность и сложности с привлечением к ответственности высокопоставленных политиков и их партнёров порождают недоверие к европейским институтам.

Показателен тот факт, что, критикуя Польшу, Венгрию или другие страны за "нарушения верховенства права", Брюссель одновременно оказывается неспособен навести порядок в собственных рядах. Когда экс-комиссар, выступавший за честность и законность, сам оказывается подозреваемым в коррупции, а в кулуарах европейских структур действуют криминальные группировки, используя связи и финансовые потоки, возникает закономерный вопрос: насколько эффективны и легитимны механизмы Евросоюза?

Необходимость реформ

Скандалы подобного рода − это красный сигнал для Европы. Если ЕС называет себя лидером в области права, демократии и прозрачности, ему придётся пересмотреть подход к иммунитетам, упростить процедуры привлечения к ответственности высокопоставленных чиновников и ужесточить контроль над лоббистами и транснациональными криминальными сетями. Без этого благородные принципы верховенства закона так и останутся пустым лозунгом, а Брюссель продолжит служить не только столицей Европейского союза, но и удобной площадкой для транснациональной коррупции.

Случай с Дидье Рейндерсом - лишь верхушка айсберга системных проблем в ЕС. Примеры коррупционных схем, связанных не только с крупными международными игроками, но и с выходцами из армянской среды, указывают на масштаб явления. Европа должна осознать, что без решительных мер, пересмотра иммунитета и прозрачных процедур привлечения к ответственности, она рискует утратить моральный авторитет и доверие миллионов граждан, которые ожидают от европейских институтов реальной защиты закона и справедливости.

И эти люди учат нас жить!