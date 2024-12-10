ЕС обсудит введение санкций против РФ

Послы Евросоюза обсудят 11 декабря введение первых санкций против неких "дестабилизирующих действий" РФ за рубежом, включая якобы вмешательство в выборы, кибератаки и саботаж, в рамках нового механизма запретительных мер. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по их информации, в санкционный список могут войти 16 физических и 3 юридических лица. Другие подробности не приводятся.

Запретительные меры будут рассмотрены впервые в рамках нового механизма, принятого 8 октября и предусматривающего введение санкций за якобы дестабилизирующие действия РФ.

Бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в отдельном заявлении привел список "гибридных действий", в которых Брюссель обвиняет Москву: кибератаки, манипулирование информацией, вмешательство в выборы, поджоги, вандализм и саботаж, в том числе на объектах критической инфраструктуры, инструментализация миграции в целях подрывной деятельности. Боррель также утверждает, что Россия нарушает "спутниковые коммуникации" стран НАТО, их воздушное пространство и совершает нападения на физических лиц на территории ЕС.