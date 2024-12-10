Европейские послы подрабатывают в Армении?

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Европейские разведчики в Армении придумали себе новое развлечение.

Day.Az представляет публикацию:

Скучно было брюссельским товарищам майорам сидеть на армяно-азербайджанской границе. Заняться нечем!

Теперь они возят на границу иностранных послов и устраивают им аттракционы. Уже вторая пошла, посол Германии в Армении, вслед за Оливье ДеСкотиньи. Среди опций - просмотр азербайджанского флага в бинокль, прогулка по Хачику и так далее.

Может еще и деньги с них берут.