https://news.day.az/politics/1714235.html Европейские послы подрабатывают в Армении? В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Европейские разведчики в Армении придумали себе новое развлечение. Day.Az представляет публикацию: Скучно было брюссельским товарищам майорам сидеть на армяно-азербайджанской границе. Заняться нечем!
Европейские послы подрабатывают в Армении?
В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как Европейские разведчики в Армении придумали себе новое развлечение.
Day.Az представляет публикацию:
Скучно было брюссельским товарищам майорам сидеть на армяно-азербайджанской границе. Заняться нечем!
Теперь они возят на границу иностранных послов и устраивают им аттракционы. Уже вторая пошла, посол Германии в Армении, вслед за Оливье ДеСкотиньи. Среди опций - просмотр азербайджанского флага в бинокль, прогулка по Хачику и так далее.
Может еще и деньги с них берут.
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