"Я рад быть частью этой команды и прибыть сюда"

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил баскетболист "Серхедчи" Вук Вукичевич пресс-службе клуба.

Сербский баскетболист прокомментировал свой переход в азербайджанский клуб. Новый трансфер команды рассказал о первых впечатлениях:

"Мне очень понравился город и люди. Лига хороша, и я думаю, что мы можем хорошо выступить в этом сезоне. Я постараюсь помочь команде всеми своими качествами. Надеюсь, все будет так, как мы хотим".

Он также рассказал о победе над НТД в прошлом туре Азербайджанской баскетбольной лиги:

"Это была моя первая игра здесь. Мы все еще пытаемся приспособиться друг к другу. Думаю, я в хорошей форме. С нетерпением жду следующих игр. Уверен, что в этом сезоне я выступлю очень хорошо. В матче против НТД я чувствовал себя хорошо на поле".

Отметим, что в прошлом туре "Серхедчи" одержал победу над НТД со счетом 84:79.