В Сирии сформировано временное правительство

Сформирован состав временного правительства Сирии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мохаммед аль-Башир.

По его словам, переходное правительство состоит из нескольких министров.

Аль-Башир заявил, что временное правительство будет функционировать до марта 2025 года.

Он также отметил, что до формирования нового кабинета временное правительство будет обеспечивать безопасность и поддерживать стабильность государственных институтов, чтобы предотвратить распад государства.