https://news.day.az/world/1714317.html В Сирии сформировано временное правительство Сформирован состав временного правительства Сирии. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мохаммед аль-Башир. По его словам, переходное правительство состоит из нескольких министров. Аль-Башир заявил, что временное правительство будет функционировать до марта 2025 года.
В Сирии сформировано временное правительство
Сформирован состав временного правительства Сирии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра страны Мохаммед аль-Башир.
По его словам, переходное правительство состоит из нескольких министров.
Аль-Башир заявил, что временное правительство будет функционировать до марта 2025 года.
Он также отметил, что до формирования нового кабинета временное правительство будет обеспечивать безопасность и поддерживать стабильность государственных институтов, чтобы предотвратить распад государства.
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