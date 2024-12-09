https://news.day.az/society/1713931.html На муниципальных выборах зарегистрированы уполномоченные представители пяти партий На муниципальных выборах в Азербайдажане, назначенных на 29 января 2025 года, зарегистрированы уполномоченные представители еще пяти партий. Как в понедельник Day.Az, об этом было сказано на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, проходящем 9 декабря.
На муниципальных выборах зарегистрированы уполномоченные представители пяти партий
На муниципальных выборах в Азербайдажане, назначенных на 29 января 2025 года, зарегистрированы уполномоченные представители еще пяти партий.
Как в понедельник Day.Az, об этом было сказано на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, проходящем 9 декабря.
Было отмечено, что зарегистрированы уполномоченные представители партии "Ени Азербайджан", Партии национальной независимости Азербайджана, партии "Беюк Гуртулуш", Партии демократических реформ и партии "Умид".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре