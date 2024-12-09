На муниципальных выборах зарегистрированы уполномоченные представители пяти партий

На муниципальных выборах в Азербайдажане, назначенных на 29 января 2025 года, зарегистрированы уполномоченные представители еще пяти партий.

Как в понедельник Day.Az, об этом было сказано на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, проходящем 9 декабря.

Было отмечено, что зарегистрированы уполномоченные представители партии "Ени Азербайджан", Партии национальной независимости Азербайджана, партии "Беюк Гуртулуш", Партии демократических реформ и партии "Умид".