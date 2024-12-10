В Азербайджане начнут штрафовать некоторые аптеки

В Азербайджане вводят штраф за отказ предоставить потребителю продавцом аптечной организации сведений о лекарственных средствах, имеющихся в аптечной организации по прописанному в рецепте веществу, и ценах на них.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в новой статье 452.2-1, предложенной в Кодекс об административных правонарушениях, которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

За отказ продавца аптечной организации предоставить потребителю сведения о лекарственных средствах, имеющихся в аптечной организации по прописанному в рецепте веществу, и ценах на них, будут штрафовать на 200 манатов.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Недавно сообщалось, что в Азербайджане ужесточают контроль за назначение незарегистрированных лекарств.