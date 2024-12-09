"Нам нужна победа"

Вратарь "Карабаха" Матеуш Кохальски сделал заявление сайту Sроrtаl.az.

Как сообщает İdman.biz, он прокомментировал ничью своей команды в матче против "Сабаха":

"Мы вышли на поле ради успешного результата. Сыграли хорошо, но и "Сабаху" тоже это удалось. Мы боролись до конца. Я видел все команды Премьер-лиги. На мой взгляд, "Сабах" - одна из лучших команд и соперников в этой лиге. Это была очень сложная игра. Шла настоящая борьба. "Сабах" тоже сыграл хорошо. Честно говоря, ничья в такой игре - это не плохой результат, а наоборот - хороший".

Польский вратарь также высказал свое мнение о встрече с "Эльфсборгом" в VI туре Лиги Европы:

"Сейчас очень важно выигрывать каждую игру. Мы хотим добиться успеха в каждом предстоящем матче Лиги Европы. Потому что мы намерены пройти в следующий этап Лиги Европы. Нам нужно победить. Поэтому мы продолжим борьбу в Лиге Европы до конца".