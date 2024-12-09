https://news.day.az/sport/1713978.html

Успехи наших каратистов в Италии

В Венеции, Италия, прошли соревнования первой лиги по каратэ среди молодежи и юниоров. Как сообщает İdman.biz, в число победителей турнира вошли и азербайджанские спортсмены. Наш каратист Эльмеддин Салимли (12-13 лет, 45 кг) завоевал серебряную медаль, а Вусал Гамбаров (14-15 лет, 52 кг) - бронзовую.