https://news.day.az/sport/1713978.html Успехи наших каратистов в Италии В Венеции, Италия, прошли соревнования первой лиги по каратэ среди молодежи и юниоров. Как сообщает İdman.biz, в число победителей турнира вошли и азербайджанские спортсмены. Наш каратист Эльмеддин Салимли (12-13 лет, 45 кг) завоевал серебряную медаль, а Вусал Гамбаров (14-15 лет, 52 кг) - бронзовую.
Успехи наших каратистов в Италии
В Венеции, Италия, прошли соревнования первой лиги по каратэ среди молодежи и юниоров.
Как сообщает İdman.biz, в число победителей турнира вошли и азербайджанские спортсмены.
Наш каратист Эльмеддин Салимли (12-13 лет, 45 кг) завоевал серебряную медаль, а Вусал Гамбаров (14-15 лет, 52 кг) - бронзовую.
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