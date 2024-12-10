Азербайджан еще раз заявил о поддержке территориальной целостности Сирии

Азербайджанская Республика вновь выражает свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Сирии, а также надеется на решение всех вопросов в соответствии с волей сирийского народа, посредством политического диалога внутри страны.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу ситуации в Сирии, сообщает Day.Az.

Отмечается, что Азербайджан, совместно с братской Турецкой Республикой и другими партнерами-единомышленниками, готов внести свой вклад в решение гуманитарных проблем, с которыми сталкивается сирийский народ.