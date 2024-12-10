https://news.day.az/sport/1714087.html Представлено расписание турнира "Зимняя сказка" Представлено расписание международного турнира по художественной гимнастике "Зимняя сказка". Как передает İdman.biz, он пройдет 14-15 декабря на Национальной арене гимнастики. В нем примут участие грации 2009-2018 годов рождения. Ожидается выступление и спортсменок из-за рубежа.
Как передает İdman.biz, он пройдет 14-15 декабря на Национальной арене гимнастики. В нем примут участие грации 2009-2018 годов рождения.
Представлено расписание турнира "Зимняя сказка"
Представлено расписание международного турнира по художественной гимнастике "Зимняя сказка".
Как передает İdman.biz, он пройдет 14-15 декабря на Национальной арене гимнастики. В нем примут участие грации 2009-2018 годов рождения.
Ожидается выступление и спортсменок из-за рубежа.
Выступление участниц будет сопровождаться атмосферой различных зимних сказок.
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