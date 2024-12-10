Представлено расписание турнира "Зимняя сказка"

Представлено расписание международного турнира по художественной гимнастике "Зимняя сказка".

Как передает İdman.biz, он пройдет 14-15 декабря на Национальной арене гимнастики. В нем примут участие грации 2009-2018 годов рождения.
Ожидается выступление и спортсменок из-за рубежа.

Выступление участниц будет сопровождаться атмосферой различных зимних сказок.