https://news.day.az/economy/1714303.html В Азербайджане аграрный и агропромышленный экспорт За январь-ноябрь этого года экспорт аграрной продукции Азербайджана вырос на 4,4%, до 701,7 млн долларов США. Об этом говорится в предварительных данных, опубликованных в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Day.Az.
В Азербайджане аграрный и агропромышленный экспорт
За январь-ноябрь этого года экспорт аграрной продукции Азербайджана вырос на 4,4%, до 701,7 млн долларов США.
Об этом говорится в предварительных данных, опубликованных в декабрьском номере "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, сообщает Day.Az.
Согласно данным, экспорт продукции агропромышленного комплекса вырос на 58,3% и составил 287,3 млн долларов США.
В целом совместный экспорт аграрной и агропромышленной продукции вырос на 15,9% и составил 988,9 млн долларов США.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре