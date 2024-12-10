https://news.day.az/politics/1714262.html

Азербайджан и Турция проводят консультации по ситуации в Сирии - МИД

Азербайджан отслеживает происходящие в Сирии процессы, в этом контексте также проводятся консультации с братской Турцией. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно ситуации в Сирии, сообщает Day.Az. Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.