https://news.day.az/politics/1714262.html Азербайджан и Турция проводят консультации по ситуации в Сирии - МИД Азербайджан отслеживает происходящие в Сирии процессы, в этом контексте также проводятся консультации с братской Турцией. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно ситуации в Сирии, сообщает Day.Az. Новость обновляется С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
Азербайджан и Турция проводят консультации по ситуации в Сирии - МИД
Азербайджан отслеживает происходящие в Сирии процессы, в этом контексте также проводятся консультации с братской Турцией.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана касательно ситуации в Сирии, сообщает Day.Az.
Новость обновляется
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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