Азербайджан определяет состав на Всемирные Игры

Сборная Азербайджана будет представлена как минимум в четырех видах на Всемирных Играх, которые состоятся 7-17 августа в Ченгду (Китай).

Как передает İdman.biz, только в гимнастике наши спортсмены выступят в трех дисциплинах. В тамблинге заявлен Михаил Малкин по результатам победного чемпионата мира в Бирмингеме (Великобритания).

Три квоты в Ченгду завоевали акробаты. На мундиале в Гимараэше путевки выиграли смешанная пара Агасиф Рагимов - Разия Сеидли, ставшие двукратными чемпионами мира, и мужской дуэт Мурад Рафиев - Даниэль Аббасов, на счету которых также две победы. На Всемирных Играх выступит и мужская группа в составе Риада Сафарова, Расула Сеидли, Абдуллы Аль-Мешаихи и Сеймура Джафарова, ставшие бронзовыми призерами ЧМ.

Также в Ченгду отправится и смешанная пара по аэробике Владимир Долматов - Медина Мустафаева, завоевавшие серебро на мировом первенстве в Песаро (Италия).

Вакансию на Всемирные Игры завоевала и трехкратная чемпионка мира по каратэ Ирина Зарецка (68 кг).