Какие существуют ограничения в связи с приемом на дипломатическую службу?

Объявлены ограничения в связи с приемом на дипломатическую службу.

Как сообщает Day.Az, это нашло отражение в новом законопроекте "О дипломатической службе", который обсуждался сегодня на заседании комитетов по правовой политике и государственному строительству, международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, граждане Азербайджанской Республики, имеющие высшее образование и профессиональную подготовку согласно инструкциям соответствующей дипломатической должности, свободно владеющие государственным языком Азербайджанской Республики, имеют право быть принятыми на дипломатическую службу.

На дипломатическую службу не принимаются следующие лица:

- лица, имеющие двойное гражданство или обязательства перед другими государствами;

- религиозные деятели;

- лица, судимость которых не погашена или не снята;

- лица, ранее судимые за тяжкие или особо тяжкие преступления, либо уголовное преследование которых прекращено без уважительных причин;

- лица, признанные недееспособными или ограниченно дееспособными решением суда, вступившим в законную силу;

- лица, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о применении принудительных мер медицинского характера;

- лица, неспособные согласно медицинскому заключению проходить службу в органах дипломатической службы в связи с психическими или физическими нарушениями;

- лица, чья работа (служба) или трудовой договор были прекращены в государственных органах (учреждениях) за ранее допущенное грубое нарушение или действия, несовместимые с работой (службой);

- военнослужащие призывного возраста, не прошедшие установленную законом срочную действительную военную службу (за исключением лиц, имеющих право на отсрочку от срочной действительной военной службы по законным основаниям или освобожденных от срочной действительной военной службы).