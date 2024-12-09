"Трактор" хочет арендовать сына Гурбана Гурбанова

Муса Гурбанлы, нападающий сборной Азербайджана по футболу и "Карабаха", может начать 2025 год за пределами страны.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, сын Гурбана Гурбанова на этот раз получил приглашение из Ирана.

"Трактор" хочет арендовать молодого форварда. Представитель Южного Азербайджана связался с другой стороной через менеджеров и поинтересовался состоянием футболиста нашей сборной. Тебризский клуб намерен предложить ему контракт сроком на полтора года.

Отметим, что Муса ранее был легионером. Летом 2023 года его продали в "Юргорден" (Швеция) за 500 000 евро.