Автор: Байрам Эльшадов

Армянские попытки представить карабахских военных преступников в качестве "пленных" получили размашистый удар со стороны международных судебных органов. Сразу два из них - Международный суд ООН (базирующийся в Гааге) и Европейский суд по правам человека сегодня заставили армян впасть в истерический невроз. Причем приступ получился таким тяжелым, что без немедленной квалифицированной помощи врача тут уже вряд ли обойтись.

Все дело в том, что вышеупомянутые судебные инстанции посчитали, что вопрос возвращения армянских сепаратистов в Армению выходит за пределы их непосредственной компетенции. Как заявил в беседе с журналистами представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян, суд является независимым органом и принимает решения, основываясь на международном праве.

"Вопрос о возвращении пленных был поднят, но это скорее политический вопрос, обсуждаемый на политических платформах, а правовые процессы в большей степени гарантируют обеспечение юридических гарантий для лиц, удерживаемых там", - сказал Киракосян.

То есть, Гаагский суд и ЕСПЧ открытым текстом послали на три буквы тех армянских общественников и политиков, которые время от времени пытаются поднимать эту тему на разных международных площадках. "Неутомимые правдоборцы" пытались провернуть излюбленный трюк: выдать военных преступников за несчастных узников совести. Но реальность, как всегда, ударила их по лбу мокрой газетой международного права. Судьи, уставшие от этих "сентиментальных" историй, напомнили, что их мантии служат закону, а не мыльным операм с элементами драматической комедии.

Между тем, официальный Ереван делает вид, что все идет по плану. Егише Киракосян, не моргнув глазом, попытался убедить журналистов, что это, мол, не провал, а "новый этап борьбы". Правда, из его тональности казалось, что он сам бы с радостью сбежал в отпуск, подальше от таких "успехов". Армянские СМИ с пафосом заявляют: "Мы еще вернем своих героев!", но чем дальше, тем больше этот лозунг напоминает сюжет дешевого боевика, где герой уже двадцать лет пытается выбраться из одной и той же ямы.

Армянская риторика о "героях" становится все менее убедительной на фоне холодных фактов и решений международных судов. Попытки приукрасить реальность и представить военных преступников в роли "пленных" больше напоминают отчаянный PR-ход, рассчитанный на внутреннюю аудиторию. Насколько вешаемая лапша на уши армянского общества съедобна, сказать сложно. Но что точно можно сказать - верить на слово армагитпропу может только недалекого ума человек.

Что касается международных судебных инстанций, они не только отвергли попытки давления, но и продемонстрировали, что не намерены превращаться в инструмент политических игр. Напоминание о том, что вопросы такого характера требуют политического, а не судебного решения, стало болезненным сигналом для Еревана. Судя по всему, международное сообщество устало от бесконечных жалоб и обвинений армян, не подкрепленных конкретными фактами.

Власти Армении попали в ловушку собственных манипуляций. Им придется искать новые пути, чтобы объяснить своим гражданам, почему "героев" так и не вернули домой. А пока в Ереване продолжаются негодующие вопли, международное сообщество лишь пожимает плечами. Всем ясно: спектакль с "пленными" теряет зрителей, а актерам, похоже, пора менять сценаристов.