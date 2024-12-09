Азербайджанские и турецкие школьники побывали в Чанаккале

14 учащихся общеобразовательных школ Нахчыванской Автономной Республики посетили турецкий город Чанаккале в рамках проекта "Братство и история: Чанаккалинская встреча".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой Азербайджана.

"С 1 по 5 декабря 14 учеников общеобразовательных школ Нахчыванской Автономной Республики совместно с ыгдырскими школьниками приняли участие в нескольких программах в городе Чанаккале, организованных Ассоциацией поддержки и сохранения истории, языка и культуры Азербайджана (Ыдгыр), Домом Азербайджана в Ыгдыре, губернатором Игдыра, министерством внутренних дел Турции.

Они посетили расположенный там античный город Троя, крепость Чименлик, Аллеи шехидов, памятник азербайджанским солдатам, погибшим в боях при Чанаккале 1915 года, и другие места.

Сначала школьники побывали в Доме Азербайджана в Ыгдыре. Глава Дома Азербайджана Зия Закир Аджар отметил, что Дом начал свою деятельность с проведения официальной церемонии открытия в 2021 году.

Было доведено до внимания, что созданный при поддержке и инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой, Дом Азербайджана в Ыгдыре, проводит мероприятия по проведению национальных и государственных праздников Турции и Азербайджана, памятных дат. В Доме также функционируют различные кружки.

Подчеркнуто, что в Восточной Анатолии проводится множество культурных и иных мероприятий, направленных на сохранение национальной самобытности этнических азербайджанцев.

"В битве при Чанаккале 18 марта 1915 года более 3 тысяч азербайджанских солдат стали шехидами, наряду с 253 тысячами мехметчиков, турок и мусульман отдавших жизни за Родину. Эмоциональная и духовная целостность азербайджанцев в этой войне чрезвычайно важна с точки зрения духа солидарности", - сказал Зия Закир Аджар.

Отметим, что проект был реализован в рамках мероприятий 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики.