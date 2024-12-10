Мамедов и Мурадлы успешно начали чемпионат Европы

В Скопье (Северная Македония) стартовал чемпионат Европы по шахматам Фишера.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в турнире участвуют азербайджанские шахматисты Эльтадж Сафарли, Рауф Мамедов, Магомед Мурадлы и Намик Гулиев.

По результатам первых двух туров по две победы на счету Мамедова и Мурадлы.

В чемпионате, который проводится по швейцарской системе в 11 туров, принимают участие 142 шахматиста.

Напомним, что шахматы Фишера - это разновидность шахмат, предложенная 11-м чемпионом мира Робертом Фишером. Главное отличие от классических шахмат заключается в том, что фигуры на первом и восьмом рядах доски расставляются случайным образом, с определенными ограничениями.