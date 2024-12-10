В Миграционный кодекс Азербайджана вносятся изменения.

Как сообщает Day.Az, соответствующий законопроект был вынесен на обсуждение в третьем чтении на пленарном заседании Милли Меджлиса 10 декабря.

Проект разработан с целью совершенствования правил размещения и содержания в центрах содержания нелегальных мигрантов иностранцев и лиц без гражданства, обеспечения их прав и интересов. В документе предлагается дополнить Кодекс статьями 82.4-82.8.

В этих статьях устанавливаются правила исчисления срока содержания иностранцев и лиц без гражданства в центрах содержания нелегальных мигрантов, правила исполнения решения о продлении срока их размещения в этих центрах или исполнения решения об их освобождении и др.

Наряду с этим, в Кодекс предлагается добавить статьи 88-1-88-11 и 89-1. Согласно этим дополнениям, в целях реализации прав и свобод иностранцев и лиц без гражданства, содержащихся в центрах содержания нелегальных мигрантов, отражены положения касательно права этих лиц на переписку, отправку обращений, финансовое и медико-санитарное обеспечение, совершение религиозных обрядов, использование религиозного инвентаря и литературы, получение или отправку посылок, подарков, денежных переводов и других вопросов.