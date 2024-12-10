https://news.day.az/society/1714024.html В Сумгайыте насмерть сбит пешеход В Сумгайыте автомобиль марки Opel сбил переходившего дорогу Малика Алишан оглу Агаева, 1976 г.р. Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на дороге, называемой "Меро". Пешеход скончался до того, как был доставлен в больницу. Факт расследуется.
В Сумгайыте насмерть сбит пешеход
В Сумгайыте автомобиль марки Opel сбил переходившего дорогу Малика Алишан оглу Агаева, 1976 г.р.
Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на дороге, называемой "Меро".
Пешеход скончался до того, как был доставлен в больницу. Факт расследуется.
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