В Сумгайыте насмерть сбит пешеход

В Сумгайыте автомобиль марки Opel сбил переходившего дорогу Малика Алишан оглу Агаева, 1976 г.р.

Как сообщает Day.Az, инцидент произошел на дороге, называемой "Меро".

Пешеход скончался до того, как был доставлен в больницу. Факт расследуется.