Минобороны об учениях на полигоне Сейфали

В соответствии с планом подготовки на текущий год, на полигоне Сейфали с подразделениями Сухопутных войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Day.Az.

"Просим население не тревожиться из-за звуков взрывов, которые можно услышать в связи с проводимыми учениями, причин для беспокойства нет", - сказали в ведомстве.