https://news.day.az/politics/1713972.html Минобороны об учениях на полигоне Сейфали В соответствии с планом подготовки на текущий год, на полигоне Сейфали с подразделениями Сухопутных войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой. Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Day.Az.
Минобороны об учениях на полигоне Сейфали
В соответствии с планом подготовки на текущий год, на полигоне Сейфали с подразделениями Сухопутных войск проводятся тактические учения с боевой стрельбой.
Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Day.Az.
"Просим население не тревожиться из-за звуков взрывов, которые можно услышать в связи с проводимыми учениями, причин для беспокойства нет", - сказали в ведомстве.
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