Почтена память Кямиля Рустамбекова

Представители Государственного фонда кино Азербайджана, Союза кинематографистов Азербайджана и киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Гильдии кинорежиссеров Азербайджана почтили память видного представителя киноискусства, известного режиссера кино и телевидения Кямиля Рустамбекова, сообщает Day.Az.

Мероприятие было приурочено к 100-летию Кямиля Рустамбекова. Деятели культуры возложили цветы к могиле, поделились воспоминаниями.

Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев и народный артист Абдул Махмудов отметили большой вклад Камиля Рустамбекова в развитие национального кино и телевидения. От имени семьи режиссера, его дочь Айгюн Рустамбекова поблагодарила всех участников мероприятия за внимание, проявленное к памяти отца.

Кямиль Рустамбеков родился 7 декабря 1924 года Баку. В 1953 году окончил Бакинский театральный институт. С момента начала работы Бакинского телевидения в 1956 году работал ответственным редактором, был одним из первых создателей азербайджанского телевидения. Позже был старшим директором, генеральным директором Бакинской телевизионной студии (1956-1966), художественным руководителем и директором Азербайджанского ТВ ЦТ СССР в 1982-1985 годах. Создал ряд интересных программ на Азербайджанском ТВ ЦТ СССР. В 1960 году впервые в истории азербайджанского телевидения создал полнометражный художественный фильм по поэме "Айгюн" Самеда Вургуна. Работая на телевидении, выпустил ряд полнометражных и короткометражных телевизионных и документальных фильмов, киноконцертов. В 1966 году был приглашен на киностудию "Азербайджанфильм", как режиссер снял такие картины как "Айгюн", "Поединок в горах", "Последний перевал", "Дервиш взрывает Париж" (совместно с Шамилем Махмудбековым) и т.д. Директор Государственного комитета по телерадиовещанию Азербайджана в 1970-х годах. Был главным редактором телевидения в 1978 году, а также художественным руководителем театра студии киноактёра при киностудии "Азербайджанфильм". Скончался 29 января 1991 года.