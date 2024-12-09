https://news.day.az/politics/1713973.html Названо количество диппредставительств Азербайджана На сегодня действуют 71 посольство, 5 постоянных представительств, 1 представительский офис в Палестине и 15 консульств Азербайджана. Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, сообщает Day.Az.
Названо количество диппредставительств Азербайджана
На сегодня действуют 71 посольство, 5 постоянных представительств, 1 представительский офис в Палестине и 15 консульств Азербайджана.
Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, сообщает Day.Az.
По его словам, в настоящее время не функционируют посольства Азербайджана в Ливии и Сирии, а также генеральное консульство в Одессе.
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