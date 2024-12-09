Названо количество диппредставительств Азербайджана

На сегодня действуют 71 посольство, 5 постоянных представительств, 1 представительский офис в Палестине и 15 консульств Азербайджана.

Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, сообщает Day.Az.

По его словам, в настоящее время не функционируют посольства Азербайджана в Ливии и Сирии, а также генеральное консульство в Одессе.