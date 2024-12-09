Ломбардная компания в Азербайджане попала под штрафные санкции

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) принял решение о привлечении ООО "Гювенли" и его должностного лица к административной ответственности.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на регулирующий орган.

"В рамках тематической проверки, проведенной Центральным банком Азербайджанской Республики, в связи с нарушением требований законодательства о противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма, ООО" Гювенли", занимающееся ломбардной деятельностью, и его должностное лицо были оштрафованы, согласно статье 598.1.2 Кодекса об административных проступках, Насиминским районным судом города Баку на 20 000 манатов и 2 000 манатов соответственно", - отмечается в сообщении.