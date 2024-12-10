Агададаш Агаев намерен отсудить около полумиллиона манатов

В Бинагадинском районном суде прошло заседание по гражданскому делу, инициированному Народным артистом Азербайджана Агададашем Агаевым против клиники Medera Hospital.

Как передает Day.Az, сам истец на процессе отсутствовал. Судья решил принять иск к производству, следующее заседание назначено на 16 января.

Суть иска заключается в том, что артист считает, что инцидент, произошедший в медицинском учреждении, причинил вред его репутации, чести и достоинству. Агададаш Агаев требует компенсацию морального ущерба в размере около 450 тысяч манатов.

Одновременно Medera Hospital подала встречный иск против артиста. Напомним, что конфликт, ставший причиной судебных разбирательств, произошел в июле текущего года.

В рамках уголовного дела Нуреддин Джалилов, с которым у артиста произошел конфликт, и сотрудница клиники Назакят Пашаева, в которую, по версии следствия, артист бросил топор, признаны потерпевшими. Против Нуреддина Джалилова также возбуждено уголовное дело. Агададашу Агаеву предъявлено обвинение по статье 221.3 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей ответственность за хулиганство с использованием предметов, пригодных в качестве оружия.