https://news.day.az/sport/1713995.html

"Кубок Президента" пройдет в четырех категориях

В Азербайджане впервые пройдёт марафон на полную дистанцию. İdman.biz сообщает, что соревнования на "Кубок Президента" состоятся в Губе 22 декабря. Соревнования пройдут в четырех категориях. Победители определятся среди спортсменов старше 40, 50 и 60 лет. Победители будут награждены грамотами, медалями и другими ценными подарками.