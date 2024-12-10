Какие проблемы может вызвать для студентов онлайн-обучение

Пандемия привнесла значительные изменения в систему образования, сделав онлайн-обучение важной частью учебного процесса.

Как передает Day.Az, эксперт Фарид Алиев в интервью Milli.Az отметил, что этот формат в будущем может перейти в гибридную модель, где технологии займут более центральное место в образовании, принося пользу как студентам, так и преподавателям.

Однако, как подчеркнул эксперт, переход к этой модели требует создания надежной технологической инфраструктуры, адаптации преподавателей к новым методам обучения и обеспечения социальной справедливости.

"Онлайн-обучение несет с собой ряд трудностей, особенно в развивающихся странах, где технические проблемы и нестабильный интернет являются основными преградами. Кроме того, у некоторых студентов могут возникнуть социальные и психологические проблемы, такие как чувство одиночества и нехватка социальных связей. Мы также должны учитывать вопрос неравенства, так как не всем студентам будут обеспечены равные условия в доступе к технологиям и интернету", - подчеркнул Алиев.