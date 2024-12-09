https://news.day.az/politics/1713947.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции Известие о гибели военных в результате крушения вертолета в турецком городе Ыспарта сильно потрясло и глубоко огорчило нас. Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X, сообщает Day.Az.
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
Известие о гибели военных в результате крушения вертолета в турецком городе Ыспарта сильно потрясло и глубоко огорчило нас.
Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X, сообщает Day.Az.
"В связи с произошедшей трагедией выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, дружеской и братской Турции", - говорится в публикации.
Отметим, что два военных вертолета столкнулись во время учебно-тренировочного полета в районном центре Кечиборлу турецкой провинции Ыспарта. В результате аварии погибли 6 военнослужащих.
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