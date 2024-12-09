МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции

Известие о гибели военных в результате крушения вертолета в турецком городе Ыспарта сильно потрясло и глубоко огорчило нас.

Об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети X, сообщает Day.Az.

"В связи с произошедшей трагедией выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших, дружеской и братской Турции", - говорится в публикации.

Отметим, что два военных вертолета столкнулись во время учебно-тренировочного полета в районном центре Кечиборлу турецкой провинции Ыспарта. В результате аварии погибли 6 военнослужащих.